Soner Aydoğdu, Denizli deplasmanında cezalı - Son Dakika

Beşiktaş deplasmanında ilk yarının sonlarında Ghezzal'a yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Soner Aydoğdu cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Denizli deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Göztepe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ilk yarının sonlarında Ghezzal'a yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, ligdeki sarı kart sayısı 4 oldu ve cezalı duruma düştü. Önümüzdeki hafta sonunda Denizlispor deplasmanına gidecek olan İzmir temsilcisinde Soner, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 2. haftada oynanan Yeni Malatyaspor, 6. haftadaki Kasımpaşa ve 18. haftadaki Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören Soner, Beşiktaş maçında gördüğü kartla Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

(Bozhan Memiş/İHA)