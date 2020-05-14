Soner Çetin en başarılı ikinci belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, en başarılı ikinci belediye başkanı oldu.



ORC Araştırma Şirketi çalışmasını büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçe belediye başkanlarını kapsayacak şekilde yaptı. Anket sonuçlarına göre Başkan Soner Çetin yüzde 63,1 oranla Türkiye'nin en başarılı ikinci belediye başkanı olarak belirlendi. İlk sırayı yüzde 63,9 oranla Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aldı.



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, daha önce değişik araştırma şirketlerinin anketinden 7 kez Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olarak çıkmıştı. Son olarak mart ayında açıklanan SONAR Araştırma Şirketi'nin çalışmasında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçilen Başkan Soner Çetin'e halk desteğinin yüzde 76,5 olduğu belirlenmişti.



Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden Çukurova halkına 6 yıldır en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Çetin, "Her kesimden aldığımız büyük destek omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor. Çıkan sonuçlar bize daha fazla hizmet verebilmek ve hemşehrilerimize layık olmak için güç veriyor. Çukurovalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA