Soner Çetin, Engelsiz Şampiyonları Metin Şentürk ile Buluşturdu

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Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı