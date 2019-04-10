Soner Çetin Mazbatasını Aldı
38 dakika önce
Çukurova Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Soner Çetin, mazbatasını aldı.
Çukurova
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:20 Kaynak: İHA
Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Soner Çetin
, mazbatasını aldı.
Başkan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazbatamızı teslim aldık. Büyük ailem Çukurova'ya, bizlere güvenen ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Halkın yönetimi yeniden başladı. Çukurovamıza, güzel şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Mazbata törenine Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
, Seyhan
Belediye Başkanı Akif Kemal Akay
, Ceyhan
Belediye Başkanı Kadir Aydar
, İYİ Parti
İl Başkanı Göktürk
Boyvadaoğlu, CHP
Çukurova İlçe Başkanı Ümit Remzi Atay, 23. Dönem Adana Milletvekili Hulusi Güvel
ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA
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