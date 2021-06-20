Soner Çetin yeniden DABB başkanı - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 7 yıldır sürdürdüğü Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına (DABB) yeniden seçildi.

DABB Genel Kurulu Mersin- Mezitli'deki birlik binasında yapıldı. Katılımın yoğun olduğu genel kurulda konuşan Başkan Çetin, "Pandemi nedeniyle olağan toplantılarımızı yapamadık. Pandemi belediyeleri de olumsuz etkiledi; gelirlerimiz azaldı, pandemi ile mücadele nedeniyle giderlerimiz arttı. Buna karşın hiçbir mazerete sığınmadan halkımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ettik. Aşılama ile kısa zamanda hayatın normale döneceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Soner Çetin, DABB'ın önemli çalışmalar yapan bir birlik olduğuna dikkat çekerek, üye sayısının 50'yi geçtiğini kısa zamanda 100 üye sayısına ulaşılacağını kaydetti. DABB'ın halkla iç içe bir birlik olduğunu söyleyen Çetin, çeşitli kurumlarla birlikte gerçekleştirdikleri projeleri anlattı, birlik binasında meslek kursları verdiklerini kaydetti.

Çetin, DABB'ı güçlü kılan etkenlerden birinin de tüm partilere mensup belediyelerin birlik çatısı altında bulunması olduğunu vurguladı.

Yapılan oylamada başkanlığa tek aday olan Soner Çetin, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan birinci başkan vekili, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de ikinci başkan verili oldu. Genel kurulda ayrıca meclis katipleri ve birlik encümeni de belirlendi.

Seçimin ardından Başkan Soner Çetin tüm belediye başkanı ve meclis üyelerine kendisine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etti.

Genel kurulun ardından Başkan Soner Çetin ve diğer belediye başkanları ve meclis üyeleri birlik binasındaki meslek kurslarını ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. - MERSİN