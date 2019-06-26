Son Dakika Haberleri: Soner Demirtaş'tan gümüş madalya
Son Dakika Spor Haber

Soner Demirtaş'tan gümüş madalya

1 saat önce

Milli güreşçi Soner Demirtaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Soner Demirtaş'tan gümüş madalya, System.String[]
Milli güreşçi Soner Demirtaş, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, finalde Rus sporcu Zaurbek Sidakov ile karşılaştı.
Rakibine 4-0 yenilen Soner Demirtaş, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:08 Kaynak: AA
belarus, milli güreşçi, avrupa, gümüş madalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek ve Mansur Yavaş, Rıza Kayaalp'in düğününde bir araya geldi! Erdek'te üretilen balık soğanına Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi Arda Turan'ın göbeği sosyal medyada olay oldu! Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:09:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soner Demirtaş'tan gümüş madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]