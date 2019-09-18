Son Dakika Haberleri: Soner Gökçe'den Hekimhan Belediyesi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Soner Gökçe'den Hekimhan Belediyesi'ne ziyaret

51 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı makamında ziyarette bulundu.

Soner Gökçe'den Hekimhan Belediyesi'ne ziyaret, System.String[]

31 Mart yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ'ı makamında ziyarette bulundu.


Ziyarette ilk olarak konuşan Soner Gökçe, Hekimhan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Ne zaman gelsem burada bizi yalnız bırakmayan, Sayın Belediye Başkanımız Turan Karadağ'a teşekkür ediyorum. Ben burada misafir olarak değil ev sahibi olarak hissettiğimi belirtmek isterim. Başkanımızın enerjisi ilçemizin çehresini değiştireceğine inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi. CHP'li belediyelerin güzel hizmetlerini gölgelemek olduğunu belirten Gökçe, "Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları çok güzel hizmetler yapacak. Bunu bildikleri için böyle yapıyorlar. Biz bunların kuyruğuna takılıp gitmeyelim. Herkes aynaya, herkes kendisine baksın. Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hesap olmamalı. Tüm belediye başkanları halk için, şehri için çalışacak. Yandaşlarının destekçilerinin cebini dolduran, sülalesini ihya eden belediye başkanı bizden değildir" dedi.


Başkan Karadağ ise "Soner Gökçe, bu memleketin bir çocuğu, kendisini burada ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Soner Gökçe, Hekimhan, Karadağ, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı
Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız Son dakika: Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:01:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soner Gökçe'den Hekimhan Belediyesi'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]