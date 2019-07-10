Son Dakika Haberleri: Soner Halisdemir: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"
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Soner Halisdemir: "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

1 saat önce

15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi öldüren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, yapacakları etkinliklerle 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyledi.

Ömer Halisdemir, Semih Terzi, Güncel
15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi öldüren kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, yapacakları etkinliklerle 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Haftası'nda Vatan Yıldızları Vakfı olarak etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Halisdemir, "Vatan Yıldızları olarak 15 Temmuz'un 3'üncü yılında geçmiş yıllara nazaran daha kapsamlı bir program gerçekleştireceğiz. Resmi programda yer alan etkinlikler içeresinde darbenin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan ağabeyim Ömer Halisdemir'in doğduğu kasaba Çukurkuyu'da tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutulacak. Diriliş dizisi oyuncularının katılımıyla atlı gösteriler yapılacak. Şairlerimizin vatan ve şehadet anlatımlı sunumları. İlahi grupların dinletisi ve 15 Temmuz'u her yönü ile anlatan konuşmacıların programları. Tüm halkımızı 13 Temmuz 14.00'te Çukurkuyu Kasabasına bekliyoruz" dedi. Halisdemir, "Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. 15 Temmuz'da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına 15 Temmuz etkinliğimizi 1071'den alıp bu yana nice şehitlerimizin gösterdiği kahramanlığı nice yıldızlara aktarmak istiyoruz. Yapacağımız etkinliklerle 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.
(İHA)
Soner Halisdemir: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:35 Kaynak: İHA
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