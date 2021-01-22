Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum kilolarından kurtuldu

Snob Magazin'in haberine göre; Alışveriş turu boyunca hararetli bir şekilde telefon görüşmesi yapan Sarıkabadayı, muhabirlerin sorularını telefonla konuştuğu için yanıtsız bırakırken "Kolay gelsin" demekle yetindi.& ;

MAĞAZALARI GEZDİLER

Bir süre bebek giyim mağazalarında gezen ve alışveriş yapan çift daha sonra spor giyim mağazalarını da gezerek alışveriş turlarını tamamladılar.& ;

İŞTE ZAYIFLAMA SIRRI

Madelein Lopez'un doğum kilolarından bol su içerek, gün içerisinde çok fazla hareket ederek ve bebeğinin emzirerek kurtulduğu öğrenildi.



