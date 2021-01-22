Soner Sarıkabadayı'nın eşi doğum kilolarından kurtuldu
22.01.2021 11:46
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, eşi Madelein Lopez ve oğlu ile birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere takıldı. Soner Sarıkabadayı'nın eşinin doğum kilolarından tamamen kurtulduğu görüldü. Peki nasıl kurtuldu? İşte detaylar...
Snob Magazin'in haberine göre; Alışveriş turu boyunca hararetli bir şekilde telefon görüşmesi yapan Sarıkabadayı, muhabirlerin sorularını telefonla konuştuğu için yanıtsız bırakırken "Kolay gelsin" demekle yetindi.& ;
MAĞAZALARI GEZDİLER
Bir süre bebek giyim mağazalarında gezen ve alışveriş yapan çift daha sonra spor giyim mağazalarını da gezerek alışveriş turlarını tamamladılar.& ;
İŞTE ZAYIFLAMA SIRRI
Madelein Lopez'un doğum kilolarından bol su içerek, gün içerisinde çok fazla hareket ederek ve bebeğinin emzirerek kurtulduğu öğrenildi.
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