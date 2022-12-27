Soner Sarıkabadayı'nın yeni keşfi Masal'ın "Korkma" adlı yeni teklisi, müzikseverlerle buluştu!

Yenilikçi ve farklı müzik tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Masal, "Korkma" isimli ilk single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Masal'ın söz ve müziğine de imza attığı şarkının yapımcılığını Soner Sarıkabadayı üstlendi.

KLİBİ DE YAYINDA

Düzenlemesi Osman Çetin tarafından yapılan "Korkma", PDND Music etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Onur Oğuz'un oturduğu şarkının video klibi de PDND Müzik'in YouTube kanalında yayınlandı.

Masal kimdir?

Masal, 1996 yılının mayıs ayında Mersin'de dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşlarda korolarda yer alarak başladı. Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü'nün ardından eğitimini Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. 2017 yılında İstanbul'a yerleşti. Ve Soner Sarıkabadayı'nın yapımcılığında ilk single'ını hazırlayarak profesyonel müzik dünyasına adım attı.