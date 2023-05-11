Müzik hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Soner Sarıkabadayı hakkında beraat kararı! - Son Dakika
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Müzik hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Soner Sarıkabadayı hakkında beraat kararı!

11.05.2023 15:17

Müzisyen Serdar Kapan'ın bir şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırdığı iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Sarıkabadayı'nın beraatına hükmetti.

Müzisyen Serdar Kapan'ın 'Denge Şeve' adlı şarkısındaki nakarat kısmındaki melodiyi aşırarak (intihal) 'Tarifi Zor' isimli eserinde kullandığı iddiasıyla 'manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal etme' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı ve şarkı yazarı Soner Sarıkabadayı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

"SARIKABADAYI'NIN FANLARI TARAFINDAN ELEŞTİRİLMEMEK İÇİN HESABIMI KAPATTIM"

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Soner Sarıkabadayı katılmazken, kendisini avukatları temsil etti. Duruşmada müşteki Serdar Kapan da avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada müşteki Kapan, 21 yıldır müzikle uğraştığını söyleyerek, "Yaklaşık 50 adet eserim vardır. Bu eserlerden sadece 2 tanesini yayınladım, 1 eserimle ilgili böyle bir olay başıma geldi. Sanık Sarıkabadayı, ünlü olduğu için fanları tarafından eleştiriye maruz kalmamak için şikayetten sonra bir süre hesabını kapalı hale getirdi" şeklinde konuştu.

BERAATINA HÜKMETTİ

Sanık Sarıkabadayı'nın avukatları ise eserlerin kompozisyon ve genel yapısının birbirinden farklı olduğunu ve melodilerin benzer olmasının suç oluşturmadığını söyleyerek müvekkilinin beraatını talep etti. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Sarıkabadayı'nın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

Melodi aşırdığı iddiasıyla yargılanan Soner Sarıkabadayı'ya beraat
Kaynak: İHA
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Soner Sarıkabadayı, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müzik hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Soner Sarıkabadayı hakkında beraat kararı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müzik hakkı ihlali yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Soner Sarıkabadayı hakkında beraat kararı! - Son Dakika
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