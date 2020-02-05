Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı

BUGÜN ÇIKIYOR



Uzun süredir birlikte olduğu Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile evlilik hazırlığı yapan Soner Sarıkabadayı, müzik çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Ünlü şarkıcının söz ve müziğine de imza attığı yeni single'ı "Ölümüne", bugün PDND Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.



FARK YARATACAK



"Ölümüne" şarkısının düzenlemesine aranjörler Osman Çetin ve Aerro imza attı. Soner Sarıkabadayı, "Dünya standartlarındaki pop altyapısıyla fark yaratacak" dediği şarkı için yeni imajıyla objektif karşısına geçti. Kürkü ve aksesuvarlarıyla rap'çileri anımsatan ünlü popçu, Selim Akar'ın objektifine poz verdi.