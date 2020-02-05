Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı - Son Dakika Magazin

Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı

6 saat önce

BUGÜN ÇIKIYORUzun süredir birlikte olduğu Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile evlilik hazırlığı yapan Soner Sarıkabadayı, müzik çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

Soner Sarıkabadayı'ya rap'çi imajı, System.String[]

BUGÜN ÇIKIYOR


Uzun süredir birlikte olduğu Kolombiya Güzellik Kraliçesi Camelo Lopez ile evlilik hazırlığı yapan Soner Sarıkabadayı, müzik çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Ünlü şarkıcının söz ve müziğine de imza attığı yeni single'ı "Ölümüne", bugün PDND Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.


FARK YARATACAK


"Ölümüne" şarkısının düzenlemesine aranjörler Osman Çetin ve Aerro imza attı. Soner Sarıkabadayı, "Dünya standartlarındaki pop altyapısıyla fark yaratacak" dediği şarkı için yeni imajıyla objektif karşısına geçti. Kürkü ve aksesuvarlarıyla rap'çileri anımsatan ünlü popçu, Selim Akar'ın objektifine poz verdi.

Soner Sarıkabadayı, Kolombiya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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