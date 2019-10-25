Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak randevuda Levent Gümüşdere düdük çalacak.
Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan Kaf-Kaf, kazanarak ilk 5 yarışına ortak olmayı hedefliyor.
Karşıyaka taraftarı takımlarını Ağrı'da yalnız bırakmayacak.
Yeşil-kırmızlılarda tedavileri süren İlyas, Caner ve Hakan Denizci kadroda yer almayacak.
Teknik direktör Soner Tolungüç, "İlk deplasman galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz" dedi.
Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şöyle;
"Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Fatih, Mustafa Aşan, Harun, Görkem, Mustafa Değirmenci, Doğukan, Hakan Kuş"
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