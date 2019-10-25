Son Dakika Haberleri: Soner Tolungüç: "Ağrı'da ilk deplasman galibiyetimizi almak için..."
Son Dakika Spor Soner Tolungüç: 'Ağrı'da ilk deplasman galibiyetimizi almak için...'

Soner Tolungüç: "Ağrı'da ilk deplasman galibiyetimizi almak için..."

1 saat önce

Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak randevuda Levent Gümüşdere düdük çalacak.

Soner Tolungüç:

Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak randevuda Levent Gümüşdere düdük çalacak.


Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan Kaf-Kaf, kazanarak ilk 5 yarışına ortak olmayı hedefliyor.


Karşıyaka taraftarı takımlarını Ağrı'da yalnız bırakmayacak.


Yeşil-kırmızlılarda tedavileri süren İlyas, Caner ve Hakan Denizci kadroda yer almayacak.


Teknik direktör Soner Tolungüç, "İlk deplasman galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz" dedi.


Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şöyle;


"Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Fatih, Mustafa Aşan, Harun, Görkem, Mustafa Değirmenci, Doğukan, Hakan Kuş"


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Karşıyaka, Gümüşdere, Ağrı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:59 
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