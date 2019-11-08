Son Dakika Haberleri: Soner Tolungüç: "Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere..."
Son Dakika Spor Soner Tolungüç: 'Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere...'

Soner Tolungüç: "Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere..."

6 saat önce

Teknik direktörlük görevini devraldıktan sonra takımı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp, kalesinde yalnız 2 gol gören Tolungüç, "Yeşil-kırmızılı armanın bulunduğu her ortamda iddialı ve hedefi olması gerekir. Biz bunun bilincinde hareket eden bir ekibiz.

Soner Tolungüç:

Teknik direktörlük görevini devraldıktan sonra takımı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp, kalesinde yalnız 2 gol gören Tolungüç, "Yeşil-kırmızılı armanın bulunduğu her ortamda iddialı ve hedefi olması gerekir. Biz bunun bilincinde hareket eden bir ekibiz. Çatışı altında olduğumuz kulübün büyüklüğünü çok iyi biliyoruz" dedi.


Kaf-Kaf'ta daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, 2.5 yıllık aradan sonra döndüğü yeşil-kırmızılıları düşme hattından çıkarıp Play-Off yarışına ortak eden Tolungüç, "7 hafta içinde düşme barajından Play-Off yarışının içine girdik. Karşıyaka'nın hedefleri doğrultusunda daha çok uzun yolumuz var. Daha fizik güç ve oyun kalitesi olarak yüzde 60 seviyesindeyiz. Pazar günü Payasspor önünde ilk dış saha galibiyetimizi alıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:05 
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