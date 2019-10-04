Son Dakika Haberleri: Soner Tolungüç: "Fatsa Belediyespor'u yenerek seri başlatmak istiyoruz"
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Soner Tolungüç: "Fatsa Belediyespor'u yenerek seri başlatmak istiyoruz"

1 saat önce

Fatsa İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak.

Soner Tolungüç:

Fatsa İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak.


Yeşil-kırmızılılar grupta 4 maçta 4 puan toplarken, 5 haftada 2 puan alabilen Fatsa ise düşme hattında yer alıyor.


9 gün içinde 3'üncü maçlarına çıkacakları zorlu bir periyotta olduklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek seri başlatmak istediklerini söyledi.


Karşıyaka bu maçın ardından 9 Ekim Çarşamba günü Kemerspor 2003'ü ağırlayacak.


İzmir temsilcisinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.


Öte yandan, Karşıyaka'nın Fatsa Belediyespor karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:


Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Arif, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan Kuş.


Karşıyaka, Fatsa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:36 
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