Fatsa İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak.
Yeşil-kırmızılılar grupta 4 maçta 4 puan toplarken, 5 haftada 2 puan alabilen Fatsa ise düşme hattında yer alıyor.
9 gün içinde 3'üncü maçlarına çıkacakları zorlu bir periyotta olduklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek seri başlatmak istediklerini söyledi.
Karşıyaka bu maçın ardından 9 Ekim Çarşamba günü Kemerspor 2003'ü ağırlayacak.
İzmir temsilcisinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Öte yandan, Karşıyaka'nın Fatsa Belediyespor karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Arif, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan Kuş.