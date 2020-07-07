Soner Tolungüç: "Her türlü planımız hazır" - Son Dakika

Soner Tolungüç: "Her türlü planımız hazır"

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, henüz tescil edilmeyen TFF 3. Lig için alınacak her karara karşı planlarının olduğunu söyledi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, henüz tescil edilmeyen TFF 3. Lig için alınacak her karara karşı planlarının olduğunu söyledi.

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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, ligin henüz tescil edilmemesi nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Olası bir tescil durumu ve yapılan çalışmalar hakkında konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, her türlü alınacak kararın ve organizasyonun; Türk futbolu açısından, daha çağdaş, insanı yaşatma amacıyla, sağlıklı, iş gücünün ve üretkenliğin artmasına yönelik olmasından yana tavır aldıklarını dile getirdi. Tolungüç, "2. ve 5. sıradaki takımların play-off oynamasına yönelik bir karar çıkma ihtimaline karşı, kalan tüm maçları oynamışcasına, her türlü planlarımızı hazırladık ve çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Biz, Karşıyaka olarak hedefimize kilitlenmiştik ve bu belirsizliğin sonunda Türk futbolu adına doğru kararların alınacağını düşünüyorum" dedi.

"Öz kaynaklara dönüş zamanı"

Sağlık kurulu ve federasyonun 'önce insan, sonra iş' mantığını yerinde bulduklarını ifade eden Soner Tolungüç, "Sürecin uzamasının, fiziksel ve zihinsel hazırlıklarımızı çok etkileyeceğini ve adaptasyon sürecinin uzaması ile futbolu bıraktığımız yerden yakalayamayacağımızı gördük. Alt liglerde futbol oynanması için şartlar, imkanlar ve oyuncuların psikolojisi için çok zor bir dönem gibi görünüyor. Ülke ekonomisini de göz önünde bulundurarak, artık lokomotif dediğimiz takımların öze dönüşü ile birlikte ülkedeki yetenekli ve becerili oyunculara yönelme ve bu çocuklara yatırım yapma zamanı gelmiştir. Liglerimizi denetim altına almak, tesis ve altyapı kriterlerini doğru uygulatmak ve takım sayısını attırarak alt liglerin ve üst liglerin daha doğru oyuncu profillerine yöneleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Soner Tolungüç: 'Her türlü planımız hazır' - Son Dakika Spor
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