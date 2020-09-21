Soner Tolungüç: Pes etmeyen karakterimizi gösterdik - Son Dakika

Soner Tolungüç: Pes etmeyen karakterimizi gösterdik

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında Isparta 32 Spor'u deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, pes etmeyen karakterlerini gösterdiklerini söyledi.

Soner Tolungüç: Pes etmeyen karakterimizi gösterdik, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında Isparta 32 Spor'u deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, pes etmeyen karakterlerini gösterdiklerini söyledi. Geçen sezon Play-Off finalinde Turgutluspor'a seri penaltı atışlarıyla yenilip 2'nci Lig'e dönüş fırsatını üst üste 2'nci kez kaçıran yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezona galibiyetle başlayıp iddiasını kanıtladı. Sözleşmelerini geç yenileyip takıma geç katılan Fatih, Anıl, Mustafa Değirmenci'nin yedek kulübesinde yer aldığı maça ilk 11'de gençlerden İlyas takviyeli başlayan Kaf-Kaf, Isparta'da Cenk'in golüyle öne geçti.

Rakip beraberliği sağlamasına rağmen 90'ıncı dakikada sahneye çıkan yeşil-kırmızılıların genç yıldızı Doğukan, takımına 3 puanı getirdi. Geçen sezon Play-Off'ta yarı final ve finalde ağları sarsan forvet son 3 maçı boş geçmedi. Skorun daha farklı olabileceğini söyleyen Soner Tolungüç, "Tanımadığımız, yeni kadrosuyla izlemediğimiz bir rakibe karşı oynadık. İlk yarıda rakımdan da etkilenip oyunu oturtamadık. İkinci yarı daha derli toplu oynayıp baskı kurarak pozisyonlar bulduk. Golden sonra kalemizde gol görmemize rağmen Karşıyaka'nın karakterini göstererek yine pes etmeyip kazanmayı bildik. Devamı gelecek" dedi. Ligde cuma günü Esenler Erokspor'u ağırlayacak Karşıyaka, gece yarısı dönüp hazırlıklara ara vermeden sabah başladı.

TOLUNGÜÇ FARKI

Karşıyaka, son 12 sezonda açılış maçlarındaki 2 galibiyetini de teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde aldı. 2009'dan itibaren çıktığı açılış maçlarında toplam 10 sene galibiyet yüzü göremeyen Kaf-Kaf, düne kadar yalnız 2016-2017 sezonunda Başkent Akademi'yi yine Soner Tolungüç yönetiminde yenebildi. Son 3 yıldır yine ilk maçlarda galibiyete hasret kalan İzmir temsilcisi, Tolungüç yönetiminde dün açılış sınavında Isparta 32 Spor'u 2-1'e geçip zincir kırdı. Tecrübeli teknik adam cezası nedeniyle ilk hafta tribünde yer aldı.


Teknik Direktör, Karşıyaka, Play Off, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Soner Tolungüç: Pes etmeyen karakterimizi gösterdik - Son Dakika Spor

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