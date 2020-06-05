SONER YALÇIN'IN EVİNE GELEN GÖREVLİYE YİNE KAPI AÇILMADI - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- GAZETECİ Soner Yalçın'ın Levent'te bulunan evine ikinci kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görevli geldi, ancak kapı yine açılmadı

Soner Yalçın'ın İstanbul Levent'te bulunan evinde kaçak inşaat yaptığı gerekçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın harekete geçtiği ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor. Evi incelemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan dün gelen ekiplere kapıyı açan olmadı. Ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde yine Yalçın'ın evine gelen bakanlık görevlisi defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Kapı açılmayınca bakanlık görevlisi evin önünden ayırıldı.