Son Dakika Haberleri: Songül, 1 ayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yolda can verdi
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Songül, 1 ayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yolda can verdi

6 saat önce

BATMAN'da, ortaokul öğrencisi Songül Acar (13), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Songül, 1 ayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yolda can verdi, System.String[]

BATMAN'da, ortaokul öğrencisi Songül Acar (13), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın meydana geldiği, yaya geçidi olmayan Batman- Siirt çevre yolunda, son 1 ayda, Acar ile birlikte 6 kişi, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. Bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Ziya Gökalp Ortaokulu'nun 7'nci sınıf öğrencisi Songül Acar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LK 8453 plakalı otomobil çarptı. Kazada Acar, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü de otomobille hızla kaçtı. Otomobil sürücüsünün, kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim olduğu öğrenildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ: GEREKLİ ÖNLEM ALINACAK

Kazanın ardından olay yerine gelen Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Songül'ün babası Mehmet Şah Acar'a sarılıp, teskin etmeye çalıştı. Son 1 ayda Songül Acar dahil 6 kişinin araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği çevre yolunda gereken önlemlerin alınacağını belirten Kıraç, "Olaydan duyduğum üzüntüyü anlatamam. Küçük kızımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yol, maalesef son aylarda bazı vatandaşlarımızın hayatına mal oldu. Buraya üst geçit ve diğer gerekli tedbirler neyse yapılacak. Küçük kızımız Songül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzergahta üst geçit başta olmak üzere gerekli önlemler alınacak ve bu kazalara artık 'dur' diyeceğiz" diye konuştu.

Kazada kızını kaybeden, 8 çocuk babası Mehmet Şah Acar ise "Songül, bakkala gideceği sırada yolun karşı tarafına geçerken, elim trafik kazasında hayatını kaybetti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kızımdan önce yine bu güzergahta son 1 ayda 5 kişinin hayatını kaybetmesi acımızı ikiye katlıyor" dedi.

Songül Acar'ın cenazesi, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyünde bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Songül Acar, Batman, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
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