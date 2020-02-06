Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş - Son Dakika

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29), İstanbul'a bir arkadaşıyla görüşmek üzere gittiği ortaya çıktı.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30- 40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3'e bölündü. Kazada, 2'si bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi. Yazada yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla uçaktan çıkarken, bir kısmı da arama-kurtarma ekiplerince çıkarıldı.Kazada yaşamını yitirenlerden Songül Bozkurt'un, bir arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. İzmir'de oturan Songül Bozkurt'un bekar olduğu ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sık sık seyahat ettiği öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin hava yoluyla İzmir'e getirileceği ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.