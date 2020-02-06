Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2) - Son Dakika

Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2)

6 saat önce

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29) cenazesi İzmir'e getirildi.

Songül, arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gitmiş (2), System.String[]

İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra yaptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Songül Bozkurt'un (29) cenazesi İzmir'e getirildi. Bozkurt'un cenazesinin Örnekköy Mezarlığı'nda bulunan morga koyulduğu ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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