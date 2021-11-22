Üye Girişi
Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu - Son Dakika

Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu

22.11.2021 09:52
Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı Songül Değirmenci'yi (44) boğarak öldüren katil zanlısı cezaevindeki koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı Songül Değirmenci'yi (44) boğarak öldüren katil zanlısı cezaevindeki koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.

İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta 4 gün önce yaşanan olayda çalıştığı iş yerinin ulaşamayarak polise bildirmesi üzerine evine giden polis ve itfaiye ekipleri Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20'de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami Işık'ı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Şahıs, kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı, bir süre önce eğlence mekanında tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

Katil zanlısı Nami Işık, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Burada Cumhuriyet savcısına suçunu itiraf eden katil zanlısı, tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Songül Değirmenci'nin cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

KENDİNİ ASTI

Olayda yeni gelişme yaşandı. 4 gün önce Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık, kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. Nami Işık'ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

(Ahmet Şükrü Uluçay/ İHA)

Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu
Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu

Hisarcık, Samsun, Polis, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de kadınların yüzde 70'inin herhangi bir geliri yok! 09:48 Türkiye'de kadınların yüzde 70'inin herhangi bir geliri yok! Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri 09:41 Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor 09:30 Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak 08:45 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi 07:54 Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi 07:43 Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür 07:22 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak 20:34 Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
09:49 Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin
09:47 Türkiye'de kadınların yüzde 70'inin herhangi bir geliri yok!
09:43 Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler
09:40 Bankaların yeni paketleri devrede! İşte kadınlara özel 6 ayı ödemesiz, uygun faizli kredi seçenekleri
09:38 Emniyet açıkladı! Sahte para en çok İstanbul'da! Tefecilik en çok Ankara'da!
09:30 Son Dakika: Kadir İnanır'n tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
09:29 Son dakika Meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
09:21 Nagehan Alçı maaşına yüzde 40 zam istedi!
09:16 Elon Musk'ın herkesten gizlediği çılgın planı: Kıyamet öncesi dünyadan kaçacaklar
09:09 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin         
09:49
Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler Dünyada 10 saniye oksijensiz kalırsa başımıza gelecekler         
09:44
Emniyet açıkladı! Sahte para en çok İstanbul'da! Tefecilik en çok Ankara'da! Emniyet açıkladı! Sahte para en çok İstanbul'da! Tefecilik en çok Ankara'da!         
09:39
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Çöplükte çanta içinde cenin bulundu Çöplükte çanta içinde cenin bulundu         
18:53
"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı         
17:55
Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu         
17:52
Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır Tanju Özcan'ın sözleri CHP'de bomba etkisi yaratacak: Genel Başkanlar aday olmamalıdır         
16:52
U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı         
16:50
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor         
15:01
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 09:59:18. #1.11#
SON DAKİKA: Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement