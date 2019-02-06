"Songül Hanım, Bu Senin Haddine Değil!"
1 saat önce
"Benim gelinim seni ilgilendirmez, senin gelinin de beni ilgilendirmez, bu ciddi bir mesele!"
Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün, Gülcan'ın şakası hem mutfakta hem de kayınvalideler arasında kriz çıkardı.
Gülcan'ın, Ezgi'ye çiçek göndermesi ve gönderdikten bir gün sonra Ezgi'ye söylemesi sert tepki almasına neden oldu. Çiçeğin Gülcan tarafından geldiğini öğrenen Ezgi, bu durumu hoş karşılamadı ve sinirlendi. Gülcan'ın Ezgi'yi küçük düşürdüğünü gören Songül Hanım olaya müdahale edince, Reyhan Hanım öfkelendi ve mutfakta kriz büyüdü. İşte o anlar!
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:58 Kaynak: Bültenler
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