Songül Hanım, Ezgi'den Özür Diledi!

Gelinim Mutfakta'nın dünkü bölümünde tartışma yaşayan Ezgi ve Songül Hanım arasında buzlar eridi. Ezgi'nin program öncesi Songül Hanım'a selam vermemesi ve konuşmaması Songül Hanım tarafından dile getirilmişti.

Ezgi de durumun bu şekilde olmadığını ve çocuğuyla ilgilenemediği için üzgün olduğunu söylemişti. Songül Hanım'la olan tartışmasında Ezgi'nin sinirleri boşalmış ve ağlamıştı. Gelininin ağlaması üzerine Reyhan Hanım, Songül Hanım'a karşı cephe aldı. Ancak tartışmanın daha fazla uzamaması için Songül Hanım, Ezgi'nin gönlünü almak için küçük bir hediye ederek özür diledi.