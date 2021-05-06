Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim

Twitter'da başlayan ve sonrasında Instagram'da da paylaşılmaya başlayan '20'li yaşlar' akımı devam ediyor. Binlerce kişinin katıldığı akıma son olarak Songül Karlı da dahil oldu.

"BEN HEP GÜZELDİM"

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren 47 yaşındaki Songül Karlı, yıllar önceki estetiksiz halini paylaştı. Akıma uyan şarkıcı "Ben hep güzeldim" notuyla eski halini paylaştı. Değişimiyle bir kez daha gündem olan Karlı'ya takipçileri "Estetik olmadan her şey daha doğalmış", "Eski halin çok güzel keşke öyle kalsaydın" ve "Şimdi de çok güzelsin ama doğallık başka" gibi yorumlar yaptı.