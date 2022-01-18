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Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası; dava görülmeye başlandı - Son Dakika

Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası; dava görülmeye başlandı

18.01.2022 15:59
Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası; dava görülmeye başlandı

ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanık, "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanık, "Dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sezai Temuroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunmasında Metin Yüncü'yü arkadaş ortamında tanıdığını söyleyen sanık Sezai Temuroğlu, "Avukat E. Ö.'nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal, Uğur Mumcu Mahallesinde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı" dedi.

"BORCUMUZU ÖDEDİĞİMİZDE TAPUYU BİZE GERİ VERECEKTİ"

Paranın karşılığı olarak teminat istediklerini söyleyen sanık Temuroğlu, "Bunun üzerine kendisini tanımadığım Songül Karlı adına satış vekaletnamesini getirdi. Bu gayrimenkulü teminat olarak kullanabilirsiniz, daha sonra imar işleri çözüldüğünde teminatı kaldırırsınız dedi. Ancak vekaleti verilen gayrimenkul hisseliydi. Bankalarda kullanamadık. Bunun üzerine tefecilik yaptığını bildiğim Uğur isimli kişiye gayrimenkulün satışını verdim. Daha sonra kendisinden satış karşılığı 200 bin lira para aldım. Borcumuzu ödediğimizde tapuyu bize geri verecekti. Ancak Uğur'a olan borcumuzu ödeyemeyince, Uğur burayı 380 bin TL'ye sattı. 210 bin lira tefecinin parasını verdim,  170 bin lirayı da Metin Yüncü'ye verdim. Suçsuzum. Bu olaydan sonra metin ile hiç görüşmedim" şeklinde konuştu.Sanık Temuroğlu'nun avukatı, sanığın üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabii olduğu ve dosyanın bu nedenle uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, sanığın yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA SANIK SAVUNMALARI ALINMASI İÇİN ERTELENDİMüşteki Songül Karlı ile sanık Metin Yüncü'nün bir sonraki celse ifadelerinin alınmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu "Şüpheli", Songül Karlı "Müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin "Dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


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Dolandırıcılık, Songül Karlı, Metin Yüncü, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası; dava görülmeye başlandı - Son Dakika
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