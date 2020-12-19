Songül Karlı'nın eski eşi tarafından dolandırıldığı iddiası - Son Dakika

Songül Karlı'nın eski eşi tarafından dolandırıldığı iddiası

Sanatçı Songül Karlı'nın eski eşi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Sanatçı Songül Karlı'nın eski eşi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karlı'nın 2017'de boşandığı Metin Yüncü tarafından 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 16 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Yüncü'nün yanı sıra Kerem K, Mediha Gülcan E, Mustafa K. ve Sezai T. gözaltına alındı. Şüphelilerden Kerem K. ifade işlemleri sonrası savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, diğer 4 kişi adliyeye sevk edildi. Metin Yüncü ile Sezai T. adli kontrol şartıyla, Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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