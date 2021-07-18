Oyuncu Songül Öden, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesinin olduğunu söyledi. Dizisi hakkında fazla bilgi vermek istemeyen Öden, yakında izleyici karşısında olacağını belirterek, hayranlarına müjdeyi verdi. İki yıl aradan sonra kamera karşısına geçecek olan oyuncu, 'Lal Hayal' tiyatro oyunununa da devam ettiğini açıkladı. Oyuncu, geçtiğimiz nikah masasına oturduğu Arman Bıçakçı'yle evliliğinin de güzel gittiğini söyledi.
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