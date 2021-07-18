Songül Öden'den yeni proje açıklaması

Ünlü oyuncu Songül Öden, önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Güzel oyuncu, giyim tarzıyla dikkat çekerken, sevenlerine yeni proje müjdesi de verdi. İşte detaylar...

Oyuncu Songül Öden, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, yeni projesinin olduğunu söyledi. Dizisi hakkında fazla bilgi vermek istemeyen Öden, yakında izleyici karşısında olacağını belirterek, hayranlarına müjdeyi verdi. İki yıl aradan sonra kamera karşısına geçecek olan oyuncu, 'Lal Hayal' tiyatro oyunununa da devam ettiğini açıkladı. Oyuncu, geçtiğimiz nikah masasına oturduğu Arman Bıçakçı'yle evliliğinin de güzel gittiğini söyledi.

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