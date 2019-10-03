Songül Öden sezonu açtı
1 saat önce
Medyapım'ın sponsorluğunu üstlendiği oyunun sezon açılışını Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Deniz, Rıza Kocaoğlu, Yağızcan Konyalı, Fatih Aksoy gibi ünlü isimler izledi.
Medyapım'ın sponsorluğunu üstlendiği oyunun sezon açılışını Cansel Elçin- Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Deniz, Rıza Kocaoğlu, Yağızcan Konyalı, Fatih Aksoy gibi ünlü isimler izledi. Songül Öden oyun sonrası "Seyircinin ne hissettiğini algıladığımda çok mutlu oluyorum. Böyle bir oyun oynadığım için çok iyi hissediyorum. Saçmalamış olabilirim. Oyun sonrası sarhoşu oldum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:06
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