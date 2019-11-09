Son Dakika Haberleri: Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok
Son Dakika Magazin Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok

Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok

6 saat önce

SONGÜL Öden, BeStyle dergisinin kasım sayısı için objektif karşısına geçti.

Songül Öden: Şiddet görmeyen kadın yok, System.String[]

SONGÜL Öden, BeStyle dergisinin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren ünlü oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Röportajda Öden'e "Kadına şiddet konusunda her zaman çok sesi çıkan isimlerdensiniz.


Geçen sene #meToo hareketinde birçok kadın oyuncu, yaşadıklarını anlatmıştı. Sizin başınızdan geçen sözlü ya da psikolojik şiddet olayı oldu mu hiç?" sorusu yöneltildi. Oyuncu, şöyle yanıt verdi:


"Bu sorunun cevabına hayır diyecek kadın yoktur maalesef. İstatistikler bunu gösteriyor. Ben de yeryüzünün bir parçasıyım ve bu istatistiğin içindeyim sizin gibi. Buna kayıtsız kalındığı ve hiç olmamış gibi davranıldığı sürece sapkınlar her zaman daha çok cesaretlenecek. Eğer gördüysen ve susuyorsan sen de suçlusun. #meToo hareketi çok kıymetli bir süreçti dünya kadınları için."


BU DRAM KÖKTEN ÇÖZÜLSÜN


Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı'nın sözcülüğü görevini üstlenen Songül Öden, mülteci kadınlara yaptıkları yardımlardan da bahsetti:


"Mülteci meselesi tüm dünyanın bizzat sorumlu olduğu bir konu. Milyonlarca insan ekonomi, savaş, doğal felaketler sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalıyor ve sığındıkları ülkelerde ciddi bir kültür çatışması yaşıyor. Dilini bilmediği bir ülkenin üvey çocukları oluyorlar. Bir gün herkes aynı durumda kalabilir. Bu gerçeği kalbine, aklına yakın tutmalı insan. Bizim saha çalışmalarımız devam ediyor. Keşke etmese, kökten çözülse bu dram. En çok yaralanan hep çocuklar, kadınlar ve hayvanlar. Hep savunmasız olanlar!"

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:30 
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