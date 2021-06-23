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Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu - Son Dakika

Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu

23.06.2021 09:44
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu, System.String[]

ERZİNCAN'da attan düşüp kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları, Samsun ve Trabzon'da 3 hastaya umut oldu.

ERZİNCAN'da attan düşüp kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları, Samsun ve Trabzon'da 3 hastaya umut oldu. Özsöz'ün bir böbreği, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonla kentte 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ümmühan Tombul'a nakledildi.

Erzincan'da 2 Haziran'da attan düşüp yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün vasiyeti üzerine bağışlanan organları, Samsun ve Trabzon'da 3 hastaya umut oldu. Özsöz'ün organlarından karaciğer ve sağ böbreği Samsun'a, sol böbreği ise Trabzon'a gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz ve ekibi tarafından yapılan operasyonla Özsöz'ün böbreği, kentte 10 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken Ümmühan Tombul'a nakledildi. Taburcu olacağı günü bekleyen Tombul, hem sağlığına yeniden kavuşacağının mutluluğunu, hem de genç öğretmenin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü taşıdığını söyledi.

'ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI'İki yıl önce nakil sırasına yazıldığını anlatan Ümmühan Tombul, Özsöz ailesine ve kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine teşekkür etti. Karışık duygular yaşadığını anlatan Tombul, "Doktorlarım ameliyattan sonraki değerlerimin çok güzel olduğunu söyledi. İyi durumdayım. 24 yaşında genç bir öğretmenimizmiş. Attan düşerek kötü bir kazada hayatını kaybetmiş. Ölmeden önce organlarını bağışladığı için Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Benden başka 2 kişiye daha hayat olmuş. Onun için de çok üzgünüm, üzülüyoruz. Gencecik yaşta ölmüş ama ölmeden önce organlarını bağışladığı için çok güzel bir miras bıraktı geriye. Organlarını toprak olmaktan kurtardı. 3 kişiye de can oldu. Bir sürü insana umut olmak, can olmak çok güzel bir şey. Biz organ bekleyen hastalar o umutlarla yaşıyorlar, organ bulup sağlığına kavuşma umuduyla" dedi.'3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI ÖĞRETMEN HANIM'Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, böbrek nakli yapılan Tombul'un geçmişte Covid-19 tedavisi görüp iyileştiğini belirti. Prof. Dr. Türkyılmaz, "Ağır bir Covid-19 geçirseydi, akciğeri hasar görseydi belki daha zor bir ameliyat olabilirdi ama hasta hafif şekilde geçirdiği için herhangi bir problem olmadı. Ülkemizde yaklaşık 60 bin üzerinde böbrek nakil hastası var. Diğer organ bekleyen hastalar da var. Herkesin canlı vericisi olamayabiliyor. Öğretmen hanımda olduğu gibi, organlarını bağışladı ve biz birinin hayatını kurtarabildik. Diğer organları Samsun'a karaciğeri ve diğer böbreği gitti. 3 kişinin hayatını kurtardı öğretmen hanım" diye konuştu.'ORGAN BAĞIŞI ARTMALI'Tombul'un tedavisini takip eden Farabi Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Muammer Cansız da operasyonun başarılı geçtiğini ve organ bağışlarının artması gerektiğini söyleyerek, "Hastamızın şu an böbrek fonksiyonları stabil. Diyalizden kurtulmuş olarak yaşamını devam ettirmekte. Genel durumu iyi, kısa süre içerisinde taburcu olmasını planlamaktayız. Bağışların artmasıyla nakil bekleyen hastalarımızın bu şansı bulabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'AİLECE GURUR DUYUYORUZ'

Songöl Özsöz'ün ablası Emine Özsöz Öğüt ise, "Atlar onun tutkusuydu ama maalesef böyle sonuçlandı. Ailece kardeşimle gurur duyuyoruz. Nakil olan bayan ile kardeşimin organlarını alan diğer hastalar inşallah sağlığına bir an önce kavuşur. Tek tesellimiz, kardeşimin başka bedenlerde can bulması" dedi.


Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu
Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu

Erzincan, Öğretmen, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Songül öğretmenin böbreğiyle hayata tutundu - Son Dakika


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