Sonic Boom 14 Burda AVM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sonic Boom 14 Burda AVM'de - Son Dakika

Sonic Boom 14 Burda AVM'de

7 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerini Sonic Boom etkinliği ile karşılıyor.

Sonic Boom 14 Burda AVM'de, System.String[]

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerini Sonic Boom etkinliği ile karşılıyor.


Bolululara hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları eğlence dolu dünyanın kapılarını severek izledikleri Sonic Boom ile açıyor. 22-23 Şubat tarihlerinde 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde düzenlenecek etkinlik ile minik ziyaretçiler, Sonic Boom maskot karakteri ve hayran bırakan gösterileri ile eğlenceli anlar geçirecek. Etkinlik alanında hatıra fotoğrafları çekilecek ziyaretçiler, oyunlarla eğlenceli anlar yaşayacak.


Ücretsiz düzenlenecek Sonic Boom etkinliğine Bolu'da yaşayan tüm çocuklar davet edildi. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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