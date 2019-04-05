Son Dakika Haberleri: Sonic The Hedgehog Filmi

Sonic The Hedgehog Filmi

1 saat önce

Sonic the Hedgehog filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sonic the Hedgehog filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic’i aramaya başlar. Sonic ise bu sırada şeytani Dr Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski, Sonic’in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.


Yönetmen: Jeff Fowler
Senaryo: Josh Miller, Patrick Casey, Naoto Ohshima
Oyuncular: Jim Carrey, Neal McDonough, James Marsden, Tika Sumpter, Adam Pally , Leanne Lapp, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell, Shannon Chan-Kent, Breanna Watkins, Jeanie Cloutier, Frank C. Turner, Lee Majdoub, Bailey Skodje, Dean Petriw, Emma Oliver, Melody Nosipho Niemann, Jeff Sanca, Nicholas Dohy, Eleanor Whibley, Jeremy Arnold, John Specogna
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Sonic the Hedgehog
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Japonya, ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 08.11.2019

Sonic the Hedgehog Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Hükümet, Sinema
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