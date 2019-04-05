Sonic The Hedgehog Filmi

Hükümet
, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic’i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic’i aramaya başlar. Sonic ise bu sırada şeytani Dr Eggman’ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski, Sonic’in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Yönetmen:
Jeff FowlerSenaryo:
Josh Miller
, Patrick Casey, Naoto OhshimaOyuncular: Jim Carrey
, Neal McDonough, James Marsden
, Tika Sumpter
, Adam Pally
, Leanne Lapp, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell, Shannon Chan-Kent, Breanna Watkins, Jeanie Cloutier, Frank C. Turner, Lee Majdoub, Bailey Skodje, Dean Petriw, Emma Oliver
, Melody Nosipho Niemann, Jeff Sanca, Nicholas Dohy, Eleanor Whibley, Jeremy Arnold, John SpecognaFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Sonic the HedgehogYapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Japonya
, ABD
, KanadaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
08.11.2019Sonic the Hedgehog Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.