Son Dakika Haberleri: Sönmez'e tebrik ziyareti
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Sönmez'e tebrik ziyareti

1 saat önce

Bir süre önce Palandöken Belediyespor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Gürkan Sönmez'i ziyaret eden GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kendisini tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Sönmez'e tebrik ziyareti, System.String[]
Bir süre önce Palandöken Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Gürkan Sönmez'i ziyaret eden GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kendisini tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken Belediyespor Kulüp Başkanlığına getirilen Gürkan Sönmez'i ziyaret etti.

Şube Müdürleri Köksal Kaçmaz ve Letif Arslan ile birlikte Sönmez'i ziyaret eden Taşkesenligil, genç spor adamına başarı dileklerini iletti.

Aynı zamanda AK Parti Palandöken Belediye Meclis Üyesi olan Genç Boks Milli Takım Baş Antrenörü Gürkan Sönmez, bundan böyle kulüp başkanı olarak Erzurum ve Türk sporuna hizmet edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Gürkan hoca bizim başarılı antrenörlerimizden biri kendisi siyasetçi olarak hizmet vermenin yanı sıra spor adamı olarak da çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edecek. Kendisine Palandöken Belediyespor Başkanlığı görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile şube müdürleri Köksal Kaçmaz ve Letif Arslan'ın ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini belirten Palandöken Belediyespor Başkanı Gürkan Sönmez, Taşkesenligil ve kurmaylarına teşekkür etti.

Sönmez, kulüp olarak Boks, Güreş, Atletizm, Voleybol, Okçuluk, Short tcrak, Futbol, Cirit, kayak, kızak, Basket gibi branşları bünyelerinde barındırdıklarını söyledi.

Sönmez, "Saydığımız bu spor branşlarını faal olarak yapan bir kulübüz. Amacımız Erzurum ve Türk sporuna katkı sunmaktır. Belediye Başkanımız Muhammet Sunar da, bizim bu faaliyetlerimizi yürütmemizde en büyük destekçimiz. Kendisine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:28 Kaynak: İHA
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