Son Dakika Haberleri: Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği'ne Ev Sahipliği Yaptı

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği'ne Ev Sahipliği Yaptı

46 dakika önce

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneği yönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel'de bir araya geldi.

Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği'ne Ev Sahipliği Yaptı, System.String[]
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneği yönetim kurulu ve üyeleriyle Bursa Baia Hotel'de bir araya geldi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cem Sönmez'in ev sahipliği yaptığı programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Emniyet Derneği Başkanı Faik Çelik, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Sönmez, Bursa Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Galip Sakder ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Programda konuşan Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve alınacak önlemler hakkında yapılması planlanan projelerden bahsetti. Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, yapılması planlanan trafik akademisi projesini anlattı. Solak, ailelerin bilinçli trafiğe çıkmaları için haftanın 7 günü eğitim vermek istediklerini vurguladı.

Sönmez'den katkı çağrısı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Destekleme ve Güçlendirme Derneği'nin uygulamış olduğu projelerin amacına ulaştığına dikkat çeken Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, trafik akademisi projesinin oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bursa'nın güvenlik ve asayiş trafik sorunlarıyla ilgili sivil anlamda bir değerlendirme hemde sivil bir bakış yakalanıyor. Kamu kurumlarının özellikle Emniyet Müdürlüğümüzün üretmiş olduğu güvenlik hizmetinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi konusunda büyük bir katkı ortaya koyuyor" dedi.

Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez ise " Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok keyif aldım, çok mutluyum. Bundan sonraki toplantılarla da beraber olmayı çok isterim. Bu tür ihtiyaç tespitlerinizde beni de düşünürseniz katkı koymak amacı ile sevinirim" ifadesini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi Cani Adam, Tanımadığı Kişiyi "Deccal" Deyip Bıçaklayarak Öldürdü Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Tanesi 400 TL Olan Hazır Mezara Vatandaşlar İlgi Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sönmez Grubu Bursa Emniyetini Destekleme ve Güçlendirme Derneği'ne Ev Sahipliği Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]