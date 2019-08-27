Son Dakika Haberleri: Sönmez: İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz
Son Dakika Ekonomi Haber

Sönmez: İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz

20 dakika önce

TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz.

Sönmez: İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz, System.String[]

TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu
FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sönmez: İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]