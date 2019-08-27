Sönmez: İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz
20 dakika önce
TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz.
TVF Genel Müdürü Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:50
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