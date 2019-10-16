Sönmez: Türkiye Varlık Fonu'nun Hazine'nin yerine geçme amacı yok
10 dakika önce
TVF Yönetim AŞ Genel Müdürü Sönmez, "Milli Piyango lisansının özel sektöre devrinin ardından, MPİ'nin görevi artık denetleme ve düzenlemedir.
TVF Yönetim AŞ Genel Müdürü Sönmez, "Milli Piyango lisansının özel sektöre devrinin ardından, MPİ'nin görevi artık denetleme ve düzenlemedir. İdare lağvedilmeyecektir. Ülkenin bir numaralı fonlanma kurumu Hazine'dir. TVF'nin Hazine'nin yerine geçme, rolünü alma amacı yoktur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32
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