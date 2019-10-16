Son Dakika Haberleri: Sönmez: Türkiye Varlık Fonu'nun Hazine'nin yerine geçme amacı yok
Son Dakika Ekonomi Sönmez: Türkiye Varlık Fonu'nun Hazine'nin yerine geçme amacı yok

Sönmez: Türkiye Varlık Fonu'nun Hazine'nin yerine geçme amacı yok

10 dakika önce

TVF Yönetim AŞ Genel Müdürü Sönmez, "Milli Piyango lisansının özel sektöre devrinin ardından, MPİ'nin görevi artık denetleme ve düzenlemedir.

Sönmez: Türkiye Varlık Fonu'nun Hazine'nin yerine geçme amacı yok, System.String[]

TVF Yönetim AŞ Genel Müdürü Sönmez, "Milli Piyango lisansının özel sektöre devrinin ardından, MPİ'nin görevi artık denetleme ve düzenlemedir. İdare lağvedilmeyecektir. Ülkenin bir numaralı fonlanma kurumu Hazine'dir. TVF'nin Hazine'nin yerine geçme, rolünü alma amacı yoktur." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32 
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