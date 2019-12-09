Sönmez ve Kurt'tan 'Kariyer Zirveleri' semineri

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde 'Kariyer Zirveleri' semineri düzenlendi.



Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen seminere, davranış bilimleri uzmanı Kunter Kurt ile spor psikologu, yazar ve akademisyen Cevher Sönmez, akademisyenler, çeşitli meslek grubu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Davranış bilimleri uzmanı Kunter Kurt ile spor psikologu, yazar ve akademisyen Cevher Sönmez tarafından verilen seminerde katılımcılara çeşitli bilgiler verildi.



Yazar ve akademisyen Cevher Sönmez, düzenlenen seminerden çok memnun kaldıklarını söyledi. Sönmez, "Diyarbakır'da bu kalabalık, ilgi görmek bizleri oldukça mutlu etti. Her zaman elimizden geldikçe en iyi şekilde, donanımlı bir şekilde bireylere katkı vermeye çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR