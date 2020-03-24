Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu - Son Dakika Magazin

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu

7 saat önce

Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda "Katakekaumene" olarak adlandırılan "Yanık Ülke"nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.

Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu, System.String[]

Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda "Katakekaumene" olarak adlandırılan "Yanık Ülke"nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.


Dronla havadan görüntülenen ve son yıllarda özellikle doğa yürüyüşçülerinin, fotoğrafçıların ve bisikletseverlerin sayesinde tanınırlığı artan Adala Kanyonu, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırladı.


Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulu Adala, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkati çekiyor

Demirköprü Barajı, Gediz Nehri, Gediz, Adala, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:01 

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