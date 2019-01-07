Sönmüş Yanardağ Karacadağ'da Kayak Keyfi
47 dakika önce
DİYARBAKIR, Şanlıurfa ve Mardin sınırlarının kesiştiği noktada bulunan bin 997 rakımlı sönmüş yanardağ olan, Karacadağ'daki kayak merkezi haftasonları doğa ve kayakseverlerin akınına uğruyor.
DİYARBAKIR, Şanlıurfa
ve Mardin
sınırlarının kesiştiği noktada bulunan bin 997 rakımlı sönmüş yanardağ olan, Karacadağ
'daki kayak merkezi haftasonları doğa ve kayakseverlerin akınına uğruyor. Diyarbakır
'a 71 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'da bulunan kayak tesisleri, bölgedeki kayakseverlerin uğrak yeri haline geldi. Doğa ve kış turizmine adını yazdıran Karacadağ, başta Diyarbakır olmak üzere, Şanlıurfa, Batman
, Adıyaman
, Mardin ve Gaziantep
'in yanı sıra diğer illerden de çok sayıda sporseverin buluşma noktası oldu. Doğaseverler, fotoğrafçılar ve kayakçıların yanı sıra hafta sonunu doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin ilgi odağı haline gelen Karacadağ'a gelenler burada kızaklarla gün boyu kayarak tatilin tadını çıkarıyor.
FOTOGRAFLI - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:14 Kaynak: DHA
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