Sonnen Asya Pasifik Strateji Direktörü Yiğit Güven oldu

Enerji şirketi Shell
, Yeni Enerjiler (New Energies), Avrupa
Entegre Enerji Çözümleri - Ürünler Bölüm Başkanı olarak görev yapan Yiğit Güven'i, bu yıl satın aldıkları Alman yenilenebilir enerji şirketi Sonnen'in Yeni Pazarlar
Geliştirme (Asya
Pasifik) ve Uluslararası Satış Kanalları Strateji Direktörü olarak atadı. Güven, yeni görevinde aralarında Japonya
basta olmak üzere, Asya Pasifik ülkelerinden sorumlu olacak Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Fakültesi ve Bilkent Üniversitesi
MBA mezunu olan Yiğit Güven, Shell'de geçirdiği 16 yıl içinde; perakende, strateji, iş geliştirme, kurumsal birleşme ve satınalma (M&A), tedarik zinciri ile pazarlama bölümlerinde görev alarak İstanbul
, Londra
, Rotterdam ve Lahey
ofislerinde çalıştı. (Fotoğraflı)