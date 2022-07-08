Sonny Corleone'yi canlandıran James Caan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sonny Corleone'yi canlandıran James Caan hayatını kaybetti

08.07.2022 11:00
Sonny Corleone'yi canlandıran James Caan hayatını kaybetti

Baba filminde Santino "Sonny" Corleone karakteriyle hafızalara kazınan ünlü aktör James Caan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Baba filminde Santino "Sonny" Corleone karakteriyle hafızalara kazınan ünlü aktör James Caan 82 yaşında hayatını kaybetti.Dört kez Altın Küre, bir kez Emmy ve bir kez de Oscar ödülüne aday gösterilen ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) ünlü aktör James Caan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Çarşamba akşamı hayata veda eden ve yaşamını yitirdiği ailesi tarafından kamuoyuna bir gün sonra duyurulanın Caan'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

55 yıllık bir oyunculuk kariyerine sahip olan James Caan, Baba (1972) filminde Don Vito Corleone'nin öfkeli ve şiddet eğilimli büyük oğlu Santino "Sonny" Corleone rolüyle hem Oscar'a hem Altın Küre'ye aday gösterilmişti. Caan, Stephen King'in bir romanından uyarlanan, Kathy Bates ile birlikte rol aldığı Ölüm Kitabı (1990) adlı gerilim filminde de hayranı tarafından bir dağ evinde alıkonan romancıyı canlandırmıştı.

Gençliğinde kovboy filmlerinde de oynayan Caan'ın yer aldığı en başarılı yapım John Wayne ve Robert Mitchum ile birlikte rol aldığı El Dorado (1966) olmuştu. Caan, The Glory Guys (1965) adlı filmdeki rolüyle de Yılın Yeni Yıldızı dalında Altın Küre'ye aday gösterilmişti. Caan'ın En İyi Aktör dalında Altın Küre'ye aday gösterildiği diğer iki filmi ise The Gambler (1974) ve Funny Lady (1975) olurken Brian's Song (1971) adlı filmdeki rolüyle de Emmy'ye aday gösterildi.

Michael Mann'ın Hırsız (1981) filminde bir mücevher hırsızını canlandıran aktör, ayrıca Cinderalla Liberty (1973), Rollerball (1975), Dick Tracy (1990), Vegas'ta Balayı (1992), Dogville (2003), Elf (2003) gibi sayısız filmde rol aldı.

Hollywood yasta

Baba filminin yönetmeni Francis Ford Coppola, Caan'ın şimdiye kadar tanıdığı en neşeli insanlardan biri olduğunu söyledi. Filmde Michael Corleone'yi canlandıran Al Pacino da, "Jimmy benim kurgusal ağabeyim ve hayat boyu dostumdu. O kadar canlı ve cesurdu ki dünyada artık olmadığına inanmak zor. Büyük bir aktör, harikulade bir yönetmen ve benim can dostum. Onu özleyeceğim" dedi. Usta aktör Robert de Niro da Caan'ın ölümünden dolayı "çok çok üzgün" olduğunu söyledi. Funny Lady'de birlikte rol olan Barbra Streisand da Twitter üzerinden Caan ile siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, "Öyle yetenekliydi ki..." dedi.

AP,AFP/ EC,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Yaşam Sonny Corleone'yi canlandıran James Caan hayatını kaybetti - Son Dakika

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