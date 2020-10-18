Sonradan yerleştiği köye muhtar olan kadın hizmet için koşturuyor - Son Dakika

Sonradan yerleştiği köye muhtar olan kadın hizmet için koşturuyor

18.10.2020 11:17
Sonradan yerleştiği köye muhtar olan kadın hizmet için koşturuyor, System.String[]

Kırklareli'nde sonradan yerleştiği köye muhtar olan Mürvet Kahraman, kadınların desteğiyle köyü kalkındırmak için mücadele veriyor.

Kırklareli'nde sonradan yerleştiği köye muhtar olan Mürvet Kahraman, kadınların desteğiyle köyü kalkındırmak için mücadele veriyor.

Kahraman'ın hayatı, Vize ilçesinin Kızılağaç köyüne av için giden ve köye hayran kalarak yerleşen dayısını ziyaret etmesiyle değişti. Kahraman, ara ara dayısını ziyarete geldiği köyü ve insanlarını çok sevdi.

Yöneticilik yaptığı hastaneden 2016 yılında emekli olması sonrası annesiyle Kızılağaç köyüne yerleşen Kahraman, kadınların isteğiyle muhtar adayı oldu.

2019'da 4 erkek aday ile girdiği seçimlerde muhtar seçilen Kahraman, başarılı çalışmaları ile herkesin takdirini topluyor.

Köyün tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen ve ilk olarak köye şebeke suyu getiren Kahraman, boş zamanlarında köyün erkekleri ile kahvede çay içip, bağlama çalan amcalara eşlik ediyor.

Kimi zaman evinin bahçesini çapalayan Kahraman, kimi zaman da köyün kadınları ile bir araya gelerek isteklerini dinliyor.

"Muhtarlık benim için hayaldi, gerçek oldu"

Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy hayatını çok sevdiğini söyledi.

İstanbul'da yaşamanın artık çok zor olduğunu belirten Kahraman, "Bu köyün güzelliğini bırakıp bir daha İstanbul'da yaşayamam" dedi.

Hayatının ikinci baharını yaşadığını dile getiren Kahraman, şunları anlattı:

"1998 yılında dayım buraya av merakıyla geliyor. Daha sonra burasını çok beğeniyor ve burada bir yer alıyor. Daha sonra biz de dayımı ziyarete ve İstanbul'un stresinden biraz uzaklaşmak amacıyla birkaç günlüğüne tatil amacıyla köye geldik. O gün bugündür köyden kopamadık. Annem ile birlikte köye taşındık ve bir ev yaptık. Maceramız bu şekilde başladı."

Kahraman, hayali olan muhtarlığı, köydeki kadınların desteğiyle gerçekleştirdiğini belirterek, "Çocukluğumdan beri, ben muhtar olacağım, diye bir hayalim vardı. Muhtarlık benim için hayaldi, gerçek oldu." dedi.

-"Başarı tesadüf değil"

Başarılarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını vurgulayan Kahraman, "Başarılı olabilmem aslında çok zordu, düşünüldüğünde. Doğma büyüme buralı değilim, dışarıdan buraya yazlıkçı olarak gelmiş biriyim. Köylerde yıllarca alışagelmiş muhtar denince akla sadece erkek geliyor. Fakat ben bu zoru başardım." diye konuştu.

Köyü ve görevini çok sevdiğini anlatan Kahraman, zaman zaman zorlandığını ancak görevini sevgiyle yaptığı için tüm zorlukların üstesinde gelmeyi başardığını ifade etti.

Kadınların hizmet konusunda daha duyarlı ve dikkatli olduklarını ifade eden Kahraman, kadın muhtarların sayısının artması gerektiğine işaret etti.

Kadınların objektif olduklarını dile getiren Kahraman, "Daha geniş daha anaç düşünüyoruz. Bugün bir erkek de kadın da benim yanıma gelip derdini anlatabiliyor." dedi.

Köyde çocukluğuna geri döndüğünü belirten Kahraman, herkesin köyüne sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli, Muhtar, Erkek, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sonradan yerleştiği köye muhtar olan kadın hizmet için koşturuyor - Son Dakika

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