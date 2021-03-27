Sonsuz bilginin kaynağı - Son Dakika

Sonsuz bilginin kaynağı

27.03.2021 07:30
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1) ULUSLARARASI ÖDÜLE SAHİPBeyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbulBeyazıt Camisi'nin hemen karşısındaki bina, devlet eliyle 1884'te kurulan ilk kütüphane olma özelliğini taşıyor.

1) ULUSLARARASI ÖDÜLE SAHİP

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul

Beyazıt Camisi'nin hemen karşısındaki bina, devlet eliyle 1884'te kurulan ilk kütüphane olma özelliğini taşıyor. Pek çok nadide eseri bünyesinde barındıran kütüphane birçok uluslararası ödüle de layık görüldü. Burhan Kebapçı "İçerisindeki kitapların 11.120 adedi yazma eserdir ve 1 milyon yakın dokümanıyla araştırmacıların sıkça ziyaret ettiği bir mekandır" diyor. (9.00-17.00)

2) ARŞİVİ AYRI, MANZARASI AYRI GÜZEL

Atatürk Kitaplığı-İstanbul

Taksim'deki bina, Boğaz manzarasıyla dünyanın en güzel manzaralı kütüphanelerinden biri olarak biliniyor. Özel koleksiyonları sayesinde yerli ve yabancı araştırmacıların da sıklıkla tercih ettiği bir merkez. Nadir eserleri burada bulmak mümkün. Saffet Emre Tonguç, Gülden Öktem bu kütüphaneyi öneriyor. (9.00-17.00)

3) MANZARASI VE BAHÇESİ ETKİLEYİCİ

Kadın Eserleri Kütüphanesi-İstanbul

Türkiye'nin ilk ve tek kadın eserleri kütüphanesi... Duygu Özdemir "Burada sık sık zaman geçirmek istememin başında Balat'ta harika bir manzara ve bahçeye sahip olması geliyor. Yeni, eski birçok kadın yazarın eserini bulabileceğiniz, sakinliğinden dolayı rahatça çalışabileceğiniz butik bir kütüphane" diyor. (9.00-17.00/ Randevu almak gerekiyor.)

4) LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARI İÇİN

İslam Araştırmaları Merkezi-İstanbul

Araştırmacılar için önemli bir kurum olan İslam Araştırmaları Merkezi, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yönetiliyor. İslam, din, tarih, sosyoloji alanlarında daha çok lisansüstü araştırmacıları seviyesinde hizmet veriyor. Cem Erciyes, Doğan Hızlan ve Burhan Kebapçı tavsiye ediyor. (8.30-13.30/ 14.00-19.00/İki vardiya sistemi var, randevu gerekiyor.)

5) TARİHE IŞIK TUTUYOR

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü-İstanbul

Müge İplikçi'nin önerdiği İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, şehir hakkında araştırma yapmak isteyenler için doğru adres. Taksim'deki kütüphane, geniş arşiviyle şehrin tarihine ışık tutuyor. Merkezde basılı ve elektronik tüm kaynaklar bir arada... (13.30-16.30/ Randevu gerekiyor.)

6) EN GENİŞ ARŞİVE SAHİP

Milli Kütüphane -Ankara

Bahçelievler'de 1948'de kurulan kütüphane 4 milyonu aşkın dokümanıyla Türkiye'deki en geniş arşive sahip kütüphanelerden biri. Cem Erciyes ve Erkan Aktuğ'un önerdiği merkezde çalışma ofisleri, okuma salonları, konuşan kitaplık ve harita salonu da var. (9.00-18.00)

7) 1916'DAN BERİ HİZMET VERİYOR

Millet Yazma Eser Kütüphanesi-İstanbul

Doğan Hızlan'ın önerdiği Millet Kütüphanesi, 1916'dan beri İstanbul'un Fatih ilçesindeki Feyzullah Efendi Medresesi'nde hizmet veriyor. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü Divanu Lugati't-Türk'ün bulunduğu kütüphaneden daha çok tarih araştırmacıları yararlanıyor. (9.00-17.00)

8) 4 BİN ESERLİK ÖZEL KOLEKSİYONUN

Milli Kütüphane-İzmir

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi bir binada hizmet veriyor. Türkiye'nin 'milli' adını taşıyan ilk kütüphanesi. Burhan Kebapçı "Yaklaşık 4 bin eserlik özel bir koleksiyona sahip. Aristoteles'in 1531 yılı Gutenberg basımlı ilk matbaa ürünü olan kitabı ve 74 adet elyazması Kur'an-ı Kerim de mevcut" diyor. (8.30-17.30)

9) DİJİTAL ALANDA ÖNCÜ

Salt Galata-İstanbul

Batı'yı Doğu'yla buluşturan doğal mimari yapısıyla dikkat çeken eski Osmanlı Bankası binasında. Kütüphane 1 milyon 840 bin belge içeriyor, 100 binden fazla basılı kaynağı kullanıma sunarak dijital alanda büyük atılımlar yapıyor. Sinem Sal bu kütüphaneyi öneriyor. (Salı-cumartesi/ 11.00-17.00/Randevu gerekiyor.)

10) ÇOCUK OKUYUCULARA YÖNELİK

Nilüfer Çocuk Kütüphanesi-Bursa

Bölgede yaşayan çocukların okuma alışkanlığı kazanması amacıyla tüm okurlara ev sahipliği yapıyor. Hikaye kitaplarının yanında zeka geliştiren bulmacalar ve yetişkinlerin okuyarak zaman geçirecekleri kitaplar da burada yer alıyor. Seray Şahiner ve Müge İplikçi'nin önerisi... (9.00-18.00)

Sonsuz bilginin kaynağı

İstanbul, Türkiye, Taksim, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sonsuz bilginin kaynağı - Son Dakika Magazin


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