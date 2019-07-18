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Sonsuz rotalar GAÜN'de yeşerecek

1 saat önce

Daha yeşil bir dünyanın önemine dikkat çekmek adına motosiklet ile yola çıkan İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Su sezer ve aynı üniversiteden bu yıl mezun olan Berkay Sert Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektörlük alanına fidan dikti.

Sonsuz rotalar GAÜN'de yeşerecek, System.String[]
Daha yeşil bir dünyanın önemine dikkat çekmek adına motosiklet ile yola çıkan İstanbul Arel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Su sezer ve aynı üniversiteden bu yıl mezun olan Berkay Sert Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektörlük alanına fidan dikti.

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi kapsamında, GAÜN Rektörlüğü önündeki yeşil alanda gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu ile, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi personelleri de hazır bulundu.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi Öğretim Görevlisi Simge Akbaş, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi olarak yeşil, temiz bir dünya ve kampüs oluşturabilmek adına birçok çevre ve doğa projeleri uyguladıklarını belirterek, "İstanbul Arel Üniversitesi'nin uyguladığı bu projeye Gaziantep Üniversitesi kampüsünde birlikte fidan dikerek katkı sağlamanın gelecek nesiller için daha yeşil bir Dünya bırakmaya yönelik güzel bir mesaj olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Motosiklet tutkunu öğrenciler Su Sezer ve Berkay Sert, 14 ülkeye sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere seyahat ederek, gittikleri tüm ülkelerde, gençlik merkezleri ve üniversitelerle bir araya gelerek fidan dikme organizasyonları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dikilen fidanlara Sonsuz Rota isimlerini verdiklerini belirten Sezer, "Şu an Güneydoğu turundayız. Gittiğimiz üniversitelerde ve sosyal kuruluşlarda fidan dikerek, daha yeşil bir dünyanın önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. İstanbul Arel Üniversitesi sponsorluğunda bunu yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
İstanbul Arel Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Motosiklet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:01 Kaynak: İHA
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