Sonsuz Şükran Köyü kar manzarasıyla ayrı güzelliğe büründü - Son Dakika

Sonsuz Şükran Köyü kar manzarasıyla ayrı güzelliğe büründü

29.01.2021 10:59
Sonsuz Şükran Köyü kar manzarasıyla ayrı güzelliğe büründü, System.String[]

Konya'da, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü, kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaraya kavuştu.

Konya'da, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü, kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaraya kavuştu.

Beyşehir ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde yer yer 10 santimetre olan kar örtüsünün bulunduğu yerleşimde kerpiç evlerin damları da beyaz örtüyle kaplandı. Köy, kerpiç evleri ve yanındaki göletiyle kartpostallık görüntüler sergiledi.

Kar sularının toprak damlardan evlerin içerisine akmaması için harekete geçen köyün gençleri ise ellerine aldıkları küreklerle damlara çıkarak biriken karları küremek için seferber oldu.

Sonsuz Şükran Köyü'nün sorumlusu Mustafa Akyüz, ilçeye 10-15 santimetre aralığında kar düştüğünü söyledi.

Köydeki evlerin Selçuklu mimarisi ile yapılan toprak damlı kerpiç yapılar olduğunu hatırlatan Akyüz, kış mevsiminde kar düştüğünde ise damlarda küreme çalışması yapmak gerektiğini aktardı.

Bu çalışmanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Akşamdan don yaptığı için küreme biraz zor oldu ama güneşin çıkmasıyla işimiz biraz daha kolaylaştı. Burada yeni yapılanlarla, sanatçılara ait 40 evimiz var. Hepsini de temizleyeceğiz. Tabi kolay iş yok, işin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sonsuz Şükran Köyü kar manzarasıyla ayrı güzelliğe büründü - Son Dakika


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