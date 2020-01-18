"Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere Müslüm Gürses'in büstünü yapıyorlar - Son Dakika
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"Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere Müslüm Gürses'in büstünü yapıyorlar

7 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren heykeltraşlar Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli, Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere 7 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'in büstünü yapıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdüren heykeltraşlar Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli, Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Sonsuz Şükran Köyü"nde sergilenmek üzere 7 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'in büstünü yapıyor.

Kaysı ve Ateşli, büstü sanatçının ölüm yıl dönümü olan 3 Mart'tan önce tamamlamayı planlıyor.

Kaysı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır heykel sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sanatçıların kurduğu "Sonsuz Şükran Köyü" bulunduğunu hatırlatan Kaysı, burada her yıl önemli sanatçıların anıldığını ifade etti.

Bu yıl da burada 3 Mart'ta Müslüm Gürses için anma töreni düzenleneceğini aktaran Kaysı, "Vefa borcumuzu sanata ve sanatçılara ödemek için böyle bir çalışma başlattık. Bir aylık çalışmamızın sonuna geldik." dedi.

Heykeltraş Emrah Ateşli de büstün boyunun 90, eninin de 70 santimetre ebatlarında olduğunu belirtti.

Müslüm Gürses, Emrah, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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