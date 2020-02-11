'Sonsuza Dek Kahramanmaraş' sergisi açıldı - Son Dakika
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'Sonsuza Dek Kahramanmaraş' sergisi açıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı münasebeti ile Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 'Sonsuza Dek Kahramanmaraş' sergisi kapılarını açtı.

'Sonsuza Dek Kahramanmaraş' sergisi açıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı münasebeti ile Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 'Sonsuza Dek Kahramanmaraş' sergisi kapılarını açtı.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Valiliği tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı münasebeti ile Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 'Sonsuza Dek Kahramanmaraş' sergisi kapılarını açtı.


Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde sergilenen el emeği göz nuru elli eserin yer aldığı 'Sonsuza Dek Kahramanmaraş İstiklal Madalyası Sergisi'nde her parça kendine münhasır özellikler taşıyor. Bunlar arasında boyu ve yüksekliği 1 metre olan devasa bir edik, 13 milyon 149 bin 80 iğne hareketiyle ilmek ilmek işlenmiş bir Maraş filesi ve ortalama 175 bin taşla oluşturulmuş üç parçalık bir mozaik öne çıkıyor. Harika bir kompozisyonun devasa parçaları olan bu üç eser, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde ziyaretçileri ile buluştu.


Sergi 20 Şubat'a kadar açık kalacak


Açılış programına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Habibe Öcal, İmran Kılıç, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, MEB Müdürü Cemal Yılmaz, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve beraberinde çok sayıda vatandaş katıldı.


Kahramanlık destanının sanata dönüştüğü sergiyi görmek isteyenler 20 Şubat'a kadar ziyaret edebilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, AK Parti, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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