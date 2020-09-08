"Sonsuzluk Kitabevi" 40 yıl sonra Devlet Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı - Son Dakika

"Sonsuzluk Kitabevi" 40 yıl sonra Devlet Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı

Devlet Tiyatrolarında 40 yıl önce oynanan Sabahattin Kudret Aksal'ın "Sonsuzluk Kitabevi" Devlet Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı.

Devlet Tiyatrolarında 40 yıl önce oynanan Sabahattin Kudret Aksal'ın "Sonsuzluk Kitabevi" Devlet Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, usta sanatçı Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği oyun, Stüdyo Sahne'de tiyatroseverlerle buluştu.

40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverle buluşan Sonsuzluk Kitabevi, ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor.

"Seyircilerimizin seveceği güzel bir çalışma oldu"

Prömiyer öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Kurt, Aksal'ın birçok kez sahnelenen Kahvede Şenlik Var ile Tersine Dönen Şemsiye isimli eserleri olduğunu belirterek, 40 yıl önce Sonsuzluk Kitabevi isimli eseri repertuvara aldıklarını söyledi.

Kurt, "Çok keyifli bir çalışma oldu. Devlet Tiyatromuzun çok değerli tasarımcı kadrosu ile çalıştık. Müzikleri Can Atilla yaptı. 6 haftadır genç bir ekiple çalışıyoruz. Bugün akşam seyircimizle buluşacağız. Seyircilerimizin seveceği güzel bir çalışma oldu. Hem oyuncularımızın hem seyircilerimizin seveceği keyifli bir eser. Ümit ediyorum oynadığı sürece de seyircilerimizle iyi buluşur." dedi.

Duayen koreograf Volkan Ersoy ve müzisyen Can Atilla'dan destek

Müzisyen Can Atilla'nın oyunun müziklerini, eski sanat teknik müdürü, baş dekoratör Hakan Dündar'ın dekorları, Funda Karasaç'ın kostümleri, Devlet Opera ve Balesinin baş koreografı Volkan Ersoy oyunun danslarını üstleniyor.

Oyunda, "Adam" karakterine Özgür Deniz Kaya, "Birinci Kız"a Orida Yıldıran, "İkinci Kız"a ise Gizem Yönel hayat veriyor.

Felsefecilerin hayatlarına ve söylemlerine de ışık tutan eserde, "Aristoteles" ve "Seneca"yı Alpay Ulusoy,"Platon"u Cevat Duman, "Epiktetos- Rabelais"u İsmet Numanoğlu, "Ovidius"u Levent Şenbay, "Heraklitos- Cervantes"u Mesut Turan, "Geothe- Descartes"i Mithat Erdemli, "Horatius- Rimbaud"yu Olcay Kavuzlu, "Sokrates- Kierkegaard"i Osman Nuri Ercan, "Petrarca"yı Sanlı Baykent ve "Vergilius- Cekhov"u Tolga Tecer seslendirdi.

Yoğun koronavirüs tedbirleri altında sahnelenen oyun, Ankaralı tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Sabahattin Kudret Aksal, Devlet Tiyatroları, Sonsuzluk, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 21:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sonsuzluk Kitabevi' 40 yıl sonra Devlet Tiyatroları sahnesinde prömiyer yaptı - Son Dakika

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