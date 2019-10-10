Son Dakika Haberleri: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum"
Son Dakika Güncel 'Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum'

"Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki harekata ilişkin, "Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki harekata ilişkin, "Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Trump, " Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor" dedi.

Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, "Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum"
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 00:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]